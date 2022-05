Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia declanșata de președintele rus Vladimir Putin pe 24 februarie. „Fortele noastre au efectuat atacuri aeriene asupra pozitiilor inamicului pe Insula Serpilor”, a anuntat marti seara intr-o postare pe…

- O persoana a murit și 18 sunt ranite in urma unui atac cu rachete in regiunea Harkov, anunța pompierii ucraineni. „Potrivit anchetei, pe 16 aprilie 2022, in jurul orei 11:45, militari ruși, folosind o racheta de croaziera cu raza lunga Kalibr, au tras in districtele Sloboda și Osnovyansky din Harkov.…

- "Nu se poate exclude ca fortele ruse sa procedeze la provocari pe teritoriul regiunii Transnistria a Republicii Moldova" pentru a acuza Ucraina de agresiune impotriva Republicii Moldova, avertizeaza inaltul comandament al armatei ucrainene, potrivit dpa, citata de Agerpres.Daca trupele ruse din Transnistria…

- Forțele armate au confirmat faptul ca doua elicoptere militare ale Kievului au bombardat un depozit de carburanți aflat in zona localitații Belgorod, Rusia. Acesta este primul atac aerian asupra teritoriului Federației Ruse din istorie și prima oara, dupa al Doilea Razboi Mondial, cand un teritoriu…

- Generalul Tod Wolters, seful Comandamentului European al SUA, a declarat ca „ar putea exista" un decalaj in colectarea de informatii de catre SUA care a determinat SUA sa supraestimeze capacitatea Rusiei si sa subestimeze capacitatea defensiva a Ucrainei in actuala criza ucraineana, relateaza CNN. Wolters…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca a depus amendamente la OUG 25/ 2021 pentru ca firmele rusesti sa nu mai poata participa la achizitiile publice din Romania. "Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sanctiunile aplicate Rusiei de Uniunea Europeana vor fi implementate si in Romania.…

- Sancțiunile impuse Rusiei, in mod aproape inevitabil, vor genera o sumedenie de victime colaterale. Mai ales la capitolul banci, unele dintre cele mai importante din Romania vor avea de suferit. Problemele bancilor romanești, in contextul sancțiunilor impuse de UE și SUA, vor fi plecat de la creditele…

- "Este greu de spus, in momentul de fata, pozitionarea fortelor indica o posibilitate pe care nu o putem ignora", a spus Ștefan Danila."Din pozitionarea fortelor, a lasat sa se inteleaga ca exista aceasta posibilitate. Declansarea de ostilitati militare cu actiuni violente ar insemna un val de migratie…