Institutul Naţional al Patrimoniului: ­Restaurarea teraselor Castelului Peleş ­intră în linie dreaptă! V. Stoica Institutul Național al Patrimoniului vine cu noutați din Programul Național de Restaurare! Dupa o serie de licitații anulate, terasele Castelului Regal Peleș urmeaza a fi restaurate! Potrivit reprezentanților institutului, elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurarea și conservarea teraselor Castelului Peleș intra in linie dreapta odata cu semnarea contractului de prestari servicii de proiectare, faza D.A.L.I., ce se va derula pe o perioada de maximum 12 luni. Prin aceasta documentație, Institutul Național al Patrimoniului urmarește punerea in valoare a teraselor fostei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

