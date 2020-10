Stiri pe aceeasi tema

- Daca maine s-ar organiza alegeri prezidențiale, Igor Dodon ar acumula 23,2%, iar contracandidata sa Maia Sandu - 19,7%. Cel puțin așa arata rezultatele sondajului Barometrul Opiniei Publice, ediția de toamna 2020, realizat de Institutul de Politici Publice.

- Primaria orasului Isaccea, in calitate de bene ciar, a semnat in data de 13.08.2020, cu INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI INP , un contract de nantare nerambursabila cu obiectul "Restaurare si punere in valoare a monumentului istoric Cetatea "Noviodunum".Institutul de Cercetari Eco Muzeale ldquo;Gavrila…

- Fosta realizatoare TV Elena Lasconi, candidatul al USR PLUS la functia de primar al municipiului Campulung Muscel, anunta ca a castigat alegerile, conform numaratorii paralele, relateaza Agerpres. Lasconi a declarat, duminica seara, ca potrivit numaratorii paralele s-a impus in cel putin 17 dintre cele…

- Dezamagit de colegii din PNL, a decis sa candideze independent la primarie. „Cad in genunchi in fața altarului, in fața sfintei icoane – dar nu in fața unor derbedei care prin metode specifice societații romanești incearca sa indeparteze oameni care iși doresc dezvoltarea unei comunitați”, a ripostat…

- Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința faptul ca in data de 24.08.2020 , incepand cu orele 18.00 vor fi introduse restricții de circulație pe Bdul 1 Decembrie 1918 din municipiul Buzau, ocazionate de transportul locomotivei de epoca din cadrul proiectului ” Amenajare sens giratoriu și amplasare…

- Un primar PSD s-a retras din cursa electorala pentru alegerile locale din data de 27 septembrie. Este vorba de actualul primar al municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, care a condus administrația locala timp de 16 ani. Retragerea din cursa electorala vine dupa ce primarul in funcție a primit…

- Administrator Public la Primaria orașului stațiune Targu Ocna, din 2012 pana in prezent, Cristian-Aurelian Ciubotaru este unul dintre cei mai cunoscuți locuitori ai orașului-stațiune. Mulți dintre concitadinii sai iși amintesc și de perioadele in care a fost economist la una dintre fabricile orașului,…