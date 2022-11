Instituțiile din București nu vor mai beneficia de locuri gratuite de parcare De anul viitor, institutiile publice din Capitala nu vor mai beneficia de locuri de parcare gratuite. Anunțul a fost facut de viceprimarul capitalei, Stelian Bujduveanu in cadrul dezbaterii publice organizate de Primaria Municipiului Bucuresti pe tema tarifului de parcare de 5 lei/ora. Tot in cadrul aceleași conferințe, primarul a precizat ca a transmis o circulara tuturor institutiilor publice, anuntandu-le ca din 2023 trebuie sa plateasca pentru locurile de parcare si sa aloce bani in buget, in acest sens. „Abonamentul de 500 de lei pe luna, dupa aprobarea acestui regulament, se va aplica si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul a mentionat ca luni a transmis o circulara tuturor institutiilor publice, anuntandu-le ca din 2023 trebuie sa plateasca pentru locurile de parcare si sa aloce bani in buget, in acest sens.

- Primaria Municipiului București a anunțat azi ca a semnat un contract de 260 de milioane de euro pentru reabilitarea a 210 kilometri din rețeaua de termoficare. Printre companiile care au caștigat licitația se numara și cea deținuta de Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani. Nicușor Dan, primarul Bucureștiului,…

- Comisia speciala din Primaria Capitalei intarzie sa semneze recepția celor 10 tramvaie, care stau din vara in depozitele Societații de Transport București. Marul discordiei: motorul montat pe boghiurile tramvaielor este altul decat cel promis. In acest moment, 10 tramvaie noi fabricate de Astra Vagoane…

- Sa ai un autoturism hibrid sau sa sa faci parte dintr-o anumita categorie profesionala nu-ți mai asigura și un loc gratuit de parcare in București, cum se intampla in ultimii ani. Modificarile sunt supuse dezbaterii publice și ar urma sa intre in curand la vot. Pe 26 mai 2016, Consiliului General al…

- Locuitorii Capitalei ar putea sa aiba surprize neplacute in anul care urmeaza, dupa ce Nicușor Dan a facut cateva declarații care i-ar putea pune serios pe ganduri pe șoferi. Ce urmeaza sa introduca primarul Bucureștiului.

- Cel mai mare parc de Craciun din București este pregatit pentru primirea vizitatorilor de Sarbatori. Va putea fi admirat de catre bucureșteni inca de la finele lui noiembrie. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, un parc din Sectorul 6 al Bucureștiului se va transforma intr-un loc de poveste, ideal…

- Potrivit primarului, procedura a fost imparțita in 5 loturi, cu o lungime de aproximativ 40 km fiecare. Pentru trei dintre acestea, au fost atribuite contractele de proiectare și execuție, iar pentru celelalte doua au fost desemnați caștigatorii. "Dupa semnarea contractelor, va fi demarata etapa de…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu a propus, miercuri, in cadrul unei dezbateri publice, un proiect de Regulament pentru companiile care inchiriaza trotinete electrice. Bujduveanu este cel care a anunțat, in urma cu cateva luni, marea taxare, pe trei paliere, pentru parcarile publice din București,…