- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj va face cunoscut faptul ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada Sarbatorilor Pascale, respectiv 22 aprilie 2022 – 25 aprilie 2022, in toate unitatile sanitare publice, pentru toate specialitatile…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- ALBA: 38 de cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 30 martie Au fost inregistrate 38 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) miercuri, 30 martie. Comparativ, marți…

- Angajații Ministerului Afacerilor Interne, pompieri, polițiști de frontiera, jandarmi, polițiști, lucratori vamali, medici veterinari, reprezentanți ai Prefecturii, Direcției de Sanatate Publica și Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt la datorie 24/7 și lucreaza in sistem…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile:11,72 (ieri 12,63) -persoane internate la ATI: 27 (ieri 30) -persoane internate in spital:388 (ieri 443) -persoane…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 25,7. Coronavirus, 15 februarie 2022: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori...

- Institutia Prefectului Judetul Tulcea informeaza astazi, 09.02.2022, ca situatia epidemiologica din data de 08.02.2022 privind COVID 19 in judetul Tulcea, conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea si Grupul de Comunicare Strategica, se prezinta astfel:bull; incidenta…