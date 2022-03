Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica. Curtea Suprema a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București, transmite G4Media.…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) are programat pe 25 februarie 2022 un nou termen in recursul formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Din completul de trei judecatori…

- Securistul Ciocotisan – „Dinu", afara din Sport. Ioan Mircea Ciocotisan, sursa „Dinu" a Securitatii si seful Auditului din Ministerul Sporturilor, a fost schimbat din functie de ministrul Eduard Novak. Decizia a fost luat in urma dezvaluirilor facute de catre site-ul Defapt.ro. Seful Auditului din Ministerul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit ca, in cazul unei persoane care comite un furt avand masca sanitara de protectie, intr-un spatiu unde purtarea mastii este obligatorie, se va trece la condamnare in forma agravanta a infractiunii. Instanta suprema a fost sesizata de Curtea de Apel…