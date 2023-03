Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta a decis azi, 15 martie2023, condamnarea in prima instanta a individului, de 24 de ani, acuzat ca ar fi violat o minora, de 15 ani, in spatele unui bloc din Tomis Nord Inculpatul acuzat de savarsirea in stare de recidiva postexecutorie a infractiunilor de viol, talharie calificata,…

- Inculpatul, agent de politie in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Tulcea ar fi primit, spun procurorii, sume de bani necuvenite pentru sine, lasand a se intelege ca are influenta asupra functionarului competent din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Tulcea…

- Instanța a decis ca barbatul care si-a omorat parintii, sora, fratele si nepoata in luna august a anului 2022, sa ramana in spatele gretiilor pentru tot restul vieții. Oamenii legii au ajuns la concluzia ca, dupa ce a luat cinci vieți, sa fie acuzat de omor calificat, pentru ca avea totul planuit.

- Un barbat a fost condamnat la un an și cinci luni de inchisoare. Motivul!? I-a impus soției sale economii stricte. Potrivit instantei de judecata, acesta i-a provocat partenerei de viața o "stare de anxietate si frustrare" din cauza restricționarii cheltuielilor.

- Barbatul, cunoscut drept “Prințișorul din Dobroiești”, ar fi fost prins conducand sub influența substanțelor psihoactive și risca pana la 5 ani de inchisoare. Tanarul nu este al prima abatere. In trecut, el a mai avut probleme cu legea dupa ce a fost dat in judecata de branduri celebre la nivel internațional…

- Omul de afaceri George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, in anul 2018, fara a avea acest drept, scrie gandul.ro. Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urm&a ...

- Doua surori din India nu au suportat ideea ca ar putea fi desparțire de casatorie, așa ca au facut nunta cu același barbat. Gemenele au dorit sa fie mereu impreuna. Mirele Atul Uttam Autade risca sa ajunga la inchisoare, dupa ce a fost reclamat la poliție.