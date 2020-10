Instanța a decis: Biserica din Constanța se poate demola! Sentinta magistratilor nu este definitiva, ea poate fi atacata cu apel in 30 de zile de la comunicare. Judecatorii autorizeaza reclamantul sa desfiinteze lucrarile pe cheltuiala Arhiepiscopiei Tomisului. Se cauta om la biscuiți! Salariul este de 44.000 de euro Magistratii Judecatoriei Constanta au solutionat procesul intentat Arhiepiscopiei Tomisului de Primaria Constanta. Dosarul are ca obiect autorizarea de desfiintare a unor lucrari ce vizeaza o biserica in cartierul Tomis 3 din municipiul Constanta. Ingrijorare maxima! ARAFAT ne-a spus cat va dura valul doi! „Admite cererea de chemare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, al carei mandat a fost invalidat de Judecatorie pe motiv de incompatibilitate, a declarat ca l-a sunat vineri, pe presedintele Klaus Iohannis, care a incurajat-o. Ingrijorare maxima! ARAFAT ne-a spus cat va dura valul doi! "Da, astazi am vorbit…

- Judecatoria Constanta s a pronuntat azi in dosarul in care Primaria Constanta a chemat in instanta Arhiepiscopia Tomisului Potrivit datelor oficiale, Judecatoria Constanta a admis azi cererea de chemare in judecata formulata de Primarul municipiului Constanta in contradictoriu cu parata Arhiepiscopia…

- Fosta Fabrica de Bere Bragadiru din Constanta a fost revendicata si castigata in instanta de descendentii familiei Bragadiru. Dosarul are indicativul 2159 118 2016, iar in iunie 2019, Curtea de Apel Constanta a luat decizia definitiva in acest proces. Fosta Fabrica de Bere Bragadiru a fost nationalizata…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea da, joi, decizia definitiva in procesul de coruptie al fostului viceguvernator BNR Bogdan Olteanu, acesta fiind condamnat la sapte ani de inchisoare, in prima instanta.

- Se pare ca ”telenovela” (sau ”filmul negru”) ce il are ca protagonist pe președintele Marian Mina (carantinat abuziv de DSP Giurgiu, in ciuda faptului ca are nu unul, ci doua teste ce arata clar ca nu este infectat cu coronavirus) a ajuns la final, iar judecatorii i-au dat dreptate lui Mina. Vineri…

- Fostul consilier al Vioricai Dancila, Darius Valcov, a fost achitat, vineri, de magistratii Tribunalului Gorj, in dosarul in care a fost acuzat de procurori de instigare la dare si luare de mita. Sentința nu este definitiva.Judecatorii de la Tribunalul Gorj i-au achitat, vineri, pe toți cei…