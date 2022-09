Instalație de artă furată de pe stradă, la Timișoara O parte dintr-o instalație de arta a disparut de pe strada Suceava, din Timișoara, la nici 12 ore dupa ce a fost amplasata. Autorii inca necunoscuți ai furtului au fost atrași de faptul ca lucrarea, parte din evenimentul „Beta – bienala timisoreana de arhitectura”, a fost creata din sute de monede de 50 de bani. […] Articolul Instalație de arta furata de pe strada, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zililele de 21 septembrie, 28 septembrie, 12 octombrie și 26 octombrie 2022 in intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00, se vor desfașura anchetele de circulație Origine – Destinație conform cu Instrucțiunile tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.…

- Polițiștii locali au depistat ieri, pe un bulevard din Timișoara, mai mulți tineri care fumau țigari care conțineau substanțe psihoactive, in miezul zilei. „Polițiștii locali aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 14, au observat pe bulevardul General Dragalina, in fața unui hostel…

- O mașina de lux a fost furata din orașul Buzau, in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit proprietarilor, autoturismul, un Range Rover Velar, a fost furat in jurul orei 3:30, de pe strada Ion Creanga din cartierul buzoian Nicolae Titulescu.La scurt timp, mașina, cu numarul BZ 37 SAN, a fost vazuta…

- Un barbat, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Turda din municipiul Timișoara, iar la intersecția cu strada Palmierilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 28 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea celor doi conducatori auto și a unui baiețel de…

- Pompierii militari au intrat, azi noapte, in jurul orei 23:50, in alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat un incendiu la Parohia Catolica de pe strada I. Slavici din Timișoara. De urgența, s-au deplasat la fața locului 21 de pompieri din cadrul celor doua detașamente de pompieri din Timișoara cu patru…

- Lucrarile de reabilitare a parcarii de pe strada Anastasie Crimca din municipiul Suceava, cu 26 de locuri, au fost finalizate. Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat ca in aceeași zona administrația locala a mai deschis un șantier, pe strada Republicii, care va fi reabilitata in totalitate pe o ...

- Supranumita ”regina muzicii lautarești” Mihaela Staicu susține ca a fost furata de pe strada, de cate Vali Vijelie, cand avea doar 14 ani. Acesta ar fi dus-o la el acasa, acolo unde au locuit impreuna timp de doi ani, dupa care relația s-a stricat. In urma ”rapirii” mama fetei a suferit un șoc și…