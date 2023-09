Instalarea fotovoltaicelor pe case a ajuns un fenomen în România / De ce ar putea rămâne prosumatorii fără electricitate Numarul celor care iși instaleaza fotovoltaice pe case (prosumatori) crește intr-un ritm foarte mare. Dar și mai mare este ritmul de creștere a puterii instalate de prosumatori, ceea ce inseamna ca fiecare dintre aceștia iși pune tot mai multe fotovoltaice, in numeroase cazuri peste necesarul de consum. Ce se intampla cu acest surplus de energie? Intra in rețea, iar posesorul de fotovoltaice primește bani pentru fiecare kwh. Practic, deținerea de panouri fotovoltaice a devenit o afacere. Insa, fara impunerea unor limite, aceasta afacere ar putea sa se intoarca tocmai impotriva prosumatorilor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

