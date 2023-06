Instagram pregăteşte propriul chatbot cu AI, pe care îl va lansa în viitorul apropiat Instagram se alatura companiilor care pregatesc chatboti cu AI si de aceasta data ne propune 30 de personalitati din care sa alegem. Inginerul Alessandro Paluzzi a descoperit ca platforma are un agent AI in plan. A pus mana pe o serie de capturi de ecran, care indica faptul ca vom vedea un chatbot care va putea raspunde la intrebari si sa dea sfaturi. 30 de personalitati vor putea fi alese pentru interactiuni cat mai variate. Gurile rele spun ca vom putea chiar sa primim sfaturi cu privire la cresterea numarului de followeri sau la hashtag-uri. Chatbot-ul ii va ajuta si pe cei care au dificultati… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

