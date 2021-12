Instagram permite acum utilizatorilor să-i blocheze pe alții să le încorporeze postările Utilizatorii Instagram au putut de mult sa partajeze imagini pe site-uri externe folosind opțiunea „Incorporare” legata de fiecare postare, chiar daca nu este a lor. Aceasta lipsa de control asupra unde ajunge munca lor a fost un motiv de ingrijorare in randul creatorilor. Acum, rețeaua sociala ofera utilizatorilor mai multa putere asupra postarilor lor, permițandu-le sa dezactiveze incorporarea. Mișcarea vine dupa cererile Societații Americane a Fotografilor Media (ASMP) și Asociația Naționala a Fotografilor de Presa (NPPA), care au fost ingrijorați de modul in care funcția ar putea fi exploatata… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

