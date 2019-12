Instagram interzice influencerilor să promoveze ţigările electronice Reteaua de socializare Instagram a anuntat miercuri interdictia pentru asa-numitii "influencers" (utilizatori cu numere mari de admiratori pe retelele de socializare, n.r.) de a promova tigarile electronice, tutunul si armele de foc in continuturile distribuite de aceasta platforma, relateaza EFE. Aplicatia detinuta de Facebook inchide asftel ultima portita ramasa pentru a promova astfel de produse, desi publicitatea directa era deja interzisa, insa influencerii le puteau promova prin intermediul continuturilor distribuite. Pe site-ul aplicatiei, responsabilii Instagram au anuntat ca noua interdictie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

