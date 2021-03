Instagram a creat noi măsuri de siguranță pentru a-i proteja pe adolescenți Serviciul Instagram, deținut de Facebook, a conceput noi masuri de siguranța pentru a-i proteja pe adolescenții care primesc mesaje directe și indiscrete din partea adulților. Adulții utilizatori vor putea trimite mesaje private numai adolescenților care ii urmaresc la randul lor. In paralel, mesajele vin la pachet cu notificari prin care sa le reaminteasca adolescenților ca nu trebuie sa raspunda la nimic care ii face sa se simta inconfortabil, scrie BBC . Masurile vor funcționa numai in cazul in care conturile au varsta corecta a utilizatorilor, mai ales ca exista adolescenți care nu-și menționeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

