Instabilitatea legislativa si lipsa digitalizarii determina antreprenorii sa emigreze fizic sau...online! Dupa “capsunari&" si “creiere&", o a treia categorie de romani se pregateste sa ingroase randurile emigrantilor - antreprenorii. Din cauza deselor modificari de legislatie dar si a relatiei tot mai greoaie cu autoritatile, tot mai putin romani se incumeta sa isi deschida un business, multi inchid si se gandesc sa o ia de la capat in alta tara, sau doar sa isi deschida o firma online in unul din statele care permit acest lucru. Si Romania ar putea deveni complet digitala in 3 ani, insa cu concursul autoritatilor care, deocamdata, nu fac nimic in acest sens. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

