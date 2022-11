Stiri pe aceeasi tema

- ISU Arges a anuntat ca pompierii ii vor sanctiona pe toti cei care nu respecta regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la sarbatoarea „Focul lui Sumedru”. Intrucat ceremonialul presupune utilizarea focului deschis, pentru evitarea unor evenimente neplacute, Inspectoratul pentru Situatii…

- Cinci persoane, intre care si un minor, au fost ranite intr-un accident rutier cu doua mașini, sambata dupa-amiaza, pe DN 65, in zona popasului Stejarul, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, citați de Agerpres. „Intervin pompierii de la Detasamentul Pitesti…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN65, in zona popasului Stejarul, fiind vorba de doua autoturisme implicate si cinci persoane ranite, printre care si un minor, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la o casa si la un spatiu comercial din comuna Bacesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Detasamentul de pompieri Vaslui si Garda II Negresti au intervenit cu patru autospeciale si echipaje specializate, iar la…

- Doi adolescenti, un baiat de 18 ani si o fata de 17 ani, au fost grav raniti in urma unui accident petrecut, in noaptea de joi spre vineri, pe DJ 243, in comuna Perieni, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii accidentului au intervenit…

- Nr. 213 Oradea, 30.08.2022 COMUNICAT DE PRESAScrisoare de multumire pentru gestul profund uman al unui pompier bihorean Membrii unei familii de polonezi au trimis pe e mailul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor, o scrisoare de multumire, exprimandu si recunostinta…

- In urma promovarii concursului organizat de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, colonelul Nițu Marius a fost numit in funcția de adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș, incepand cu data de 01.08.2022. Nascut…

- Traficul rutier pe DN24 se desfasoara cu dificultate, circulatia derulandu-se pe un singur sens de mers dupa ce un TIR incarcat cu balast s-a rasturnat, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu cinci autospeciale,…