Procurorii DNA Timișoara au reținut, astazi, un inspector ANAF Timiș și administratorul unei firme intr-un dosar in care este suspect și un celebru profesor universitar din Timișoara. Investigațiile procurorilor anticorupție au scos la iveala faptul ca Alexandru Țaran, inspector la ANAF Timiș, a intocmit, in 2016, un raport de control favorabil firmei Power Oil Company […] Articolul Inspector ANAF Timiș și administratorul unei firme, reținuți de DNA. Un celebru profesor universitar, suspect in dosar pentru spalare de bani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .