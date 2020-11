INSP a avizat pozitiv cererea DSP Alba de carantinare a Municipiului Blaj

Municipiile Alba Iulia, Sebeș și Blaj, orașele Cugir și Abrud precum și comuina Ciugud vor fi cel mai probabil carantinate in decursul zilelor urmatoare, ca urmare a numarului foarte ridicat de infectari care s-au inregistrat in ultima perioada printre cetațeni. Astfel INSP a avizat propunerile de carantinare inaintata de DSP Alba astazi, urmand ca și ședința CJSU care va hotari aceasta masura sa aiba loc maine, duminica, 15 noiembrie 2020. Reamintim ca, potrivit DSP Alba, intrucat la nivelul județului Alba in anumite localitați incidența indica o creștere constanta și a depașit anumite praguri…