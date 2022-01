Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, petrol brut si gaze naturale in suma de 2,831 miliarde euro, in crestere cu 52,6% comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,503 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 67,4% (1,008 milioane tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…