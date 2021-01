Insectelele au fost aprobate de UE pentru cosumul uman! Vor fi pe piață batoane proteice din viermi de făină Agenția Uniunii Europene ce ofera consiliere științifica cu porivire la riscurile alimentare, a stabilit ca anumite tipuri de insecte, printre care și viermele de faina, pot fi consumate de catre oameni Acesta decizie a fost una foarte așteptata de catre companiile din industrie, pentru ca, probabil, va duce la autorizarea comercializarii unor noi produse pana in toamna, deschizand, pentru prima data in Europa, noi oportunitați pentru producția și vanzarea de alimente pe baza de insecte. Principalele companii din produselor de pe urma insectelor comestibile considera ca potențialul alimentelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rau. Nu stiu de unde a aparut boala, ea a fost de mai mult timp bolnava si mi-am facut si eu testul. M-au gasit pozitiv. Nevasta-mea e de vineri la spital, iar eu am facut testul tot vineri. Eram acasa, dar pana la urma amandoi am fost internati. Sotia…

- Insectele au mai facut un pas spre farfuriile europenilor, dupa ce miercuri Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a decis ca viermele de faina este sigur pentru consumul uman, atat ca atare, cat si ca aditiv pudra, transmite Bloomberg . Opinia exprimata miercuri de EFSA este doar…

- Insectele au mai facut un pas spre farfuriile europenilor. Autoritatea UE pentru Siguranta Alimentara a decis ca viermele de faina este sigur pentru consumul uman Insectele au mai facut un pas spre farfuriile europenilor, dupa ce miercuri Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a decis…

- Ungaria este una dintre primele țari din Europa care au inceput deja vaccinarea impotriva COVID-19. Autoritațile maghiare au anunțat ca au inceput deja sa administreze vaccinul personalului medical, fara a aștepta ziua de duminica, atunci cand este planuit sa se dea startul campaniei de vaccinare la…

- Autoritatile de la Bucuresti nu au impus restrictii suplimentare pentru sarabatori, optand sa le pastreze pe cele in vigoare, spre deosebire de cele mai multe dintre tarile europene si din vecinatatea continentului european, unde s-au adoptat reguli noi pentru Craciun si Revelion.

- Judecatorii Curtii Constitutionale poloneze au stabilit ca avorturile realizate din cauza malformatiilor congenitale, adica cele mai multe dintre intreruperile de sarcina efectuate legal in Polonia, au fost declarate neconstitutionale. Astfel, legile care reglementeaza avortul in…

- Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul…