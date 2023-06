Înscrierile zilnice pe Netflix au crescut în Statele Unite, în primele zile după intrarea în vigoare a măsurilor împotriva partajării parolelor Cautand noi modalitati de a castiga bani pe o piata saturata si intr-o economie dificila, Netflix a decis sa reglementeze partajarea parolelor contului cu prietenii si familia, o schimbare drastica pentru o companie, care a postat candva pe Twitter ”Dragostea este partajarea unei parole”. Netflix estimase ca peste 100 de milioane de gospodarii si-au furnizat parolele de conectare persoanelor din afara caselor lor. In conformitate cu noile reguli, utilizatorii din SUA pot adauga un membru din afara casei lor, pentru o taxa suplimentara de 8 dolari pe luna. Calculele sale par sa fi dat roade, deoarece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

