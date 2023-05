Stiri pe aceeasi tema

- Programul Casa Verde Fotovoltaice, unul dintre cele mai asteptate programe si care are un buget de peste 1,7 miliarde de lei, porneste vineri, 19 mai, la ora 10.00, cu inscrierea persoanelor fizice din regiunea Bucuresti-Ilfov.In acest an, autoritatile au decis ca inscrierea sa se faca pe…

- Astazi, 19 mai 2023, a demarat sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului in rețeaua naționala – Casa Verde Fotovoltaice,…

- ”Ni s-a reconfirmat interesul pe care oamenii il au fata de acest program. Exista o cerere foarte mare pentru subventia de 20.000 de lei oferita de AFM fiecarui beneficiar pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, iar inscrierile de astazi s-au desfasurat in cele mai bune conditii. Persoanele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca vineri va porni programul Casa Verde Fotovoltaice, unul dintre cele mai asteptate programe si care are un buget de peste 1,7 miliarde de lei.Potrivit ministrului, finantarea este in cuantum de 20.000 de lei pentru fiecare solicitant.”Vineri,…

- Persoanele fizice se pot inscrie in noua sesiune a Programului ”Casa Verde Fotovoltaice” incepand din data de 19 mai, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate, informeaza miercuri Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat. Sesiunea de finantare destinata persoanelor fizice…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta organizarea unei sesiuni de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului…

- Brasovul a devenit cea mai mare piata rezidentiala regionala din Romania, dupa regiunea Bucuresti – Ilfov, devansand Timisoara si Cluj – Napoca in primul trimestru din acest an, noteaza un raport al companiei de consultanta imobiliara SVN Romania.In perioada ianuarie-martie 2023, peste 2.180…