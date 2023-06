Înscrierile la BAC 2023 se prelungesc până pe 16 iunie. Calendarul examenelor Inscrierile la BAC 2023 se prelungesc pana pe 16 iunie și se pastreaza calendarul programat pentru probele scrise ale examenului, a anunțat, duminica, ministrul Invațamantului, Ligia Deca. Școala se termina in jur de 15 iunie, urmata de examenele naționale, intr-un calendar destul de strans, a mai precizat ministrul intr-un briefing de presa la Guvern. Guvernul va adopta duminica o ordonanta de urgenta, care vizeaza calendarul activitatilor ce tin de inchiderea anului scolar si derularea examenelor de bacalaureat si de evaluare nationala. Printre masurile avute in vedere se afla echivalarea unor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

