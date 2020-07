Inscrierea candidaților la cea de-a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat – sesiunea august septembrie, se realizeaza pana in 24 iulie. Documentele-tip de inscriere – completate și semnate – pot fi depuse la secretariatele unitaților de invațamant-centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poșta, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unitaților de invațamant, a anunțat Ministerul Educației și […] Articolul Inscrieri la sesiunea a doua a examenului național de Bacalaureat apare prima data in Mesagerul de Covasna .