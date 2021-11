Federația Romana de Baschet va organiza in București, in Sala Polivalenta Dinamo și Sala Agronomia, in zilele de 27 și 28 noiembrie 2021, Cupa Romaniei de baschet 3×3, masculin și feminin, ediția 2021. in aceste competiții naționale de baschet 3×3 participa obligatoriu toate cluburile inscrise in LNBM și LNBF, ediția […] Articolul INSCRIERI IN CUPA ROMANIEI DE BASCHET 3X3 a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste .