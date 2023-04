Stiri pe aceeasi tema

- Parinții ar putea face o cerere la fiecare ciclu de invațamant preuniversitar pentru a-și inscrie copiii la ora de Religie , potrivit proiectului Legii Educației . Inscrierea elevilor la disciplina opționala Religie se va face de cate ori elevul intra intr-un nou ciclu de invațamant – primar, gimnazial,…

- Scolile de corectie nu sunt o solutie, iar Religia poate fi o disciplina la examenul de Bacalaureat sunt concluzii preliminare transmise miercuri de ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul unor dezbateri-maraton la Comisia de educatie a Camerei Deputatilor, la care au participat reprezentantii cultelor…

- „Incidentul regretabil de astazi, in care o profesoara a fost ranita de un elev in sala de clasa, este un semnal de alarma care se adauga celorlalte situații care ne-au atras atenția asupra importanței pe care trebuie sa o acordam siguranței in mediul școlar.Condamn cu fermitate orice act de agresiune…

- Inscrierile pentru sesiunea speciala la Bacalaureat se vor face in perioada 11-12 mai. Conform noului calendar aprobat, probele incep pe data de 15 mai, iar rezultatele finale, dupa contestații, vor fi afișate pe 29 mai. Potrivit actului normativ adoptat in 16 martie, semnat de ministrul Educației și…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca a discutat cu ministrul Sanatații, Ligia Deca, despre introducerea Educatiei pentru sanatate ca disciplina obligatorie in scoli, in caz contrar afirmand ca "nu o sa progresam in multe domenii", inclusiv cand vine vorba de sarcini nedorite, informeaza…

- Religia este o materie optionala ca oricare alta si poate fi inclusa intre probele examenului de Bacalaureat, a precizat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, potriv it Agerpres. „Propunerea BOR si a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata alege ca materie de examen…

- Religia ar trebui sa poata fi aleasa de catre elevi, la fel ca alte discipline din trunchiul comun, ca proba de examen la noul Bacalaureat, propus in proiectul legii Educatiei. Asta solicita 13 reprezentanti ai cultelor religioase recunoscute de statul roman, intr-o adresa comuna trimisa ministrei Educatiei,…

- Controversa in Educație: vacanța de Paște a elevilor genereaza discuții aprinse. Vacanța de Paște a elevilor nu va fi de Paște, in 2024, din cauza faptului ca Paștele ortodox și cel catolic pica la diferențe prea mari de timp. Șefa Comisiei de Educației din Camera Deputaților...