Actrita americana Kate Hudson, care asteapta un copil - cel mai probabil o fetita - cu muzicianul Danny Fujikawa, a afisat pe deget un inel cu diamant in timpul unui eveniment la care a participat in weekend, declansand zvonuri despre o posibila nunta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Dupa o scurta disparitie de pe retelele de socializare, actrita a revenit recent, anuntand intr-un clip ca este din nou insarcinata, cu muzicianul Danny Fujikawa. Actrita a participat in acest weekend la o festivitate, organizata la Hong Kong de marca de bijuterii Harry Winston, unde si-a etalat un inel cu diamant…