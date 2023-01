Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Sebastian Dobrincu, internetul scoate la rampa inca un milionar in dolari care a facut avere in Statele Unite ca digital anteprenor. La 24 de ani, romano-americanul Sebastian Ghiorghiu considera ca, raportat la cați bani se invart in lume, ”200.000 de dolari nu inseamna decat marunțiș”. Parcursul…

- Pretul din oferta, de 9,08 euro pe actiune, reprezinta o prima de aproximativ 60% fata de cel inregistrat la inchiderea tranzactiilor din 19 ianuarie. Rovio nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Oferta Playtika este cu aproximativ 40 de milioane de euro mai mare decat oferta anterioara,…

- Shakira a caștigat peste 2,5 milioane de dolari in primele 4 zile de la lansarea ultimei sale piese, in care il ataca pe Gerard Pique și pe iubita sa, Clara Chia. Piesa Shakirei a strans 126 de milioane de vizualizari in primele 4 zile pe Youtube. Artista columbiana a caștigat 512.000 de dolari doar…

- Scandalul fraților Tate ocupa primele pagini ale publicațiilor din Romania, dupa ce cei doi afaceriști au fost reținuți in arestul poliției pentru 30 de zile, fiind anchetați pentru trafic de persoane, spalare de bani și alte delicte. Modalitatea prin care Andrew Tate ar fi facut 9 milioane de dolari,…

- Transportul rutier de marfuri a inregistrat, in primele noua luni din 2022, o crestere cu 6,9% in ceea ce priveste volumul marfurilor transportate, comparativ cu perioada similara din 2021, in timp ce in transportul feroviar s-a consemnat o scadere de 2,9%, conform datelor centralizate de Institutul…

- Finantarea in valoare de 2 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 195 de milioane de dolari) va fi ”directionata” prin Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). De asemenea, finantarea face parte dintr-un pachet de 10 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 976 de milioane…

- Dolly Parton, legenda muzicii country, a primit premiul pentru curaj si civilitate din partea miliardarului Jeff Bezos și a partenerei sale Lauren Sanchez, informeaza CNN . Anul trecut, Bezos a acordat cate 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și bucatarului Jose Andres. „Jeff [Bezos]…