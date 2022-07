Stiri pe aceeasi tema

- Am demarat procedurile pentru achiziția lucrarilor de reparații scari exterioare și ziduri de sprijin la sediul Direcției Venituri (Taxe și Impozite). Aceste lucrari sunt absolut necesare pentru o cladire din centrul unui oraș european, curat și civilizat, așa cum este Alba Iulia. Lucrarile de reparații…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic - Investiții, va executa lucrari de reparații/ intreținere pe strada Nicolae Titulescu, pe tronsonul cuprins intre strada Zidari și strada Malu Roșu, incepand de luni, 04 iulie 2022. Lucrarile menționate se vor derula in intervalul orar…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca au inceput lucrarile de reparatii la infrastructura feroviara din incinta Portului Constanta "Ieri au fost semnate ordinele incepere a lucrarilor si procesele verbale de predare a amplasamentelor pentru…

- In luna martie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna februarie 2022 ca serie bruta cu 34,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,6%, potrivit INS. – In luna martie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata…

- ”Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut pe total cu 6,5%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+15%), lucrarile de reparatii capitale (+5,1%) si la lucrarile de constructii noi (+4,1%). Pe obiecte de constructii au avut…

- Lucrarile de construire a complexului Palas Campus se apropie cu pasi repezi spre etapa finala: proiectul a inceput la mijlocul anului 2020 si, cel mai probabil, va fi finalizat in acest an avand in vedere ritmul alert in care sunt executate lucrarile. Investitorul Iulius a publicat pe pagina de Facebook…

- In anul 2021, la nivelul județului Maramureș au fost terminate un numar de 837 locuinte (+85 locuinte fața de anul 2020), din care 395 in mediul urban si 442 in mediul rural, conform unor date furnizate de Direcția Județeana de Statistica. Valoarea lucrarilor de constructii realizate in anul 2021 a…

- ”Perioada 1.I-28.II.2022 comparativ cu perioada 1.I-28.II.2021. Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 8,4%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+17,5%), lucrarile de reparatii capitale (+11,8%) si la lucrarile…