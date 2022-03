Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2022, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna decembrie 2021, atat ca serie bruta cu 23,7 , cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,9 . In luna ianuarie…

- “Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta , in perioada 1.I – 31.XII.20 2 1 , a inregistrat o cifra de afaceri cu 4 5 , 9 % mai mare comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.20 2 0 , influentata de cre s terea cifrei de afaceri la : activitatile de jocuri de noroc s i alte activitati…

- ”Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I – 31.XII.20 2 1 , comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.20 2 0 a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 1 0 , 1 % , datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut anul trecut pe serie bruta cu 10,1%, comparativ cu anul 2020, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, conform Agerpres. Astfel, volumul cifrei de afaceri din…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-30.XI.2021, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2020, in termeni nominali, a inregistrat o crestere, pe ansamblu, cu 21,9%, datorita cresterii comertului cu ridicata al produselor…

- ”In perioada 1.I – 30.XI.20 21 comparativ cu perioada 1.I – 30.XI.20 20 , in termeni nominali, cifra de afaceri din s erviciile de piata prestate in principal intreprinderilor , serie b ruta, a crescut, pe ansamblu, cu 1 7 , 3 %, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile…

- ”In perioada 1.I-30.XI.2021 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2020, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a inregistrat o cifra de afaceri mai mare cu 24,7%, influentata de cresterea cifrei de afaceri…

- In luna octombrie 2021, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 0,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,1%, potrivit INS. ▪ Volumul cifrei de afaceri din serviciile…