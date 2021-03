Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile…

- Un raport al Institutului National de Statistica arata ca pandemia de coronavirus a afectat serios turismul. Sosirile vizitatorilor straini au scazut cu 69%, in luna decembrie 2020, fata de luna decembrie 2019, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani au scazut, de asemenea, cu 69,1 %.…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 59% in luna decembrie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, iar innoptarile cu 63%, in timp ce comparativ cu luna decembrie 2019, in luna decembrie 2020, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor…

- Sosirile vizitatorilor straini in Romania au scazut in decembrie 2020, fata de luna similara din 2019, cu 69%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 69,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, remise miercuri AGERPRES. In ceea ce priveste sosirile in…

- Numarul sosirilor in structurile de primire turistica din Romania, precum si cel al innoptarilor a scazut cu peste jumatate in primele 11 luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). In perioada respectiva,…

- Numarul sosirilor in structurile de primire turistica din Romania, precum si cel al innoptarilor a scazut cu peste jumatate in primele 11 luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit AGERPRES.…

- Pandemia a afectat și hotelurile și pensiunile din Romania. Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au scazut cu 54,4%, in luna octombrie 2020 au insumat, acestea insumand 493.100, turistii straini reprezentand 5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica…