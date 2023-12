INS s-a răzgândit și a făcut economia României mai performantă Institutul Național se Statistica (INS) revizuiește in creștere PIB-ul din primele 9 luni: astfel, economia a crescut cu 1,4%, nu cu 1,1%, cat estimase anterior. In al treilea trimestru din acest an, economia a crescut fața de același trimestru din 2022 cu 1,1% , potrivit anunțului facut joi de Institutul Național de Statistica, dupa ce in datele semnal, transmise la mijlocul lui octombrie, avansul PIB fusese estimat la 0,2%. In perioada 1.I-30.IX 2023, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2022, cu 1,4% pe seria bruta, mai spune Statistica, dupa ce anterior estimase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

