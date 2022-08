INS: Preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 48,1% în luna iunie 2022, comparativ cu iunie 2021 “In luna iunie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,1% fata de luna mai 2022. In luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 48,1%”, arata datele INS. In industria extractiva, preturile au urcat in iunie 2022 cu 111,79% fata de iunie 2021 si cu 0,99% fata de mai 2022. La aceasta categorie, cel mai mult s-a scumpit extractia petrolului brut si a gazelor naturale, cu 196,75% fata de iunie 2021 si cu 1,01% fata de mai 2022. Industria prelucratoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

