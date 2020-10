Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net a crescut cu 13% in 2019, pana aproape de 3.000 lei. Funcționarii publici au caștigat peste medie, iar IT-iștii aproape dublu. Barbații, mai bine platiți ca femeile Castigul salarial mediu brut lunar realizat in anul 2019 in economie a fost 4.853 lei, in timp ce castigul salarial…

- Numarul mediu de pensionari a scazut in trimestrul 2 cu 1.000 de persoane, la 5,132 milioane pensionari, fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a crescut cu 0,9%, la 1.436 lei, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS). Totuși, puterea de cumparare a pensionarilor a scazut,…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a scazut cu 6,5%, la 30.321 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019, iar exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh, in crestere cu 520,7 milioane kWh (21,9%), a anuntat vineri Institutul National de Statistica…

- Mai multe semafoare sunt defecte la aceste momente.Zece accidente rutiere s au produs in ultimele 24 de ore in Bucuresti, in urma carora doua persoane au fost grav ranite. Alte opt persoane s au ales cu rani usoare, spun autoritatile.Iata situatia traficului din Capitala, transmisa in aceasta dimineata…

- Numarul sosirilor turistilor in Bucuresti a scazut in primul semestru al acestui an de trei ori comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 324.440 sosiri, in contextul masurilor luate ca urmare a pandemiei de Covid-19. Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, in ianuarie,…

- Ziarul Unirea Populația Romaniei a scazut cu aproape 100.000 de persoane fața de anul trecut: Imbatranirea demografica continua sa se accentueze Institutul National de Statistica (INS) a anuntat vineri ca populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,31 milioane persoane, in scadere cu 96.500 persoane…

- Exporturile Romaniei au scazut mai mult decat importurile, in pandemie. Deficitul balantei comerciale crește la 8,66 mld. € Exporturile Romaniei au scazut cu 18,1% in primele sase luni, la 28,59 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 12,6%, 37,25 miliarde euro, comparativ cu perioada similara…

- Zeci de protestatari au iesit in strada sa manifesteze impotriva lui Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiesti arestat, miercuri, sub acuzatia de constituire de grup infractional organizat. Protestul a fost organizat pe Facebook, iar manifestantii au adus cu ei pancarte pe care au scris mesaje…