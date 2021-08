INS: Masa lemnoasă recoltată în 2020 a crescut cu 748.000 mc Masa lemnoasa recoltata in anul 2020 a totalizat 19,652 milioane metri cubi (volum brut), cu 748.000 mc mai mult fata de anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe specii forestiere, rasinoasele reprezinta 42% din volumul total de masa lemnoasa recoltata, fagul 31,1%, stejarul 9,6%, diverse specii tari (salcam, paltin, frasin, nuc etc.) 10,7% si diverse specii moi (tei, salcie, plop etc) 6,6%. Lemnul recoltat in anul 2020 a fost destinat in proportie de 95,9% persoanelor juridice atestate in activitatea de exploatare forestiera si in proportie de 4,1%… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

