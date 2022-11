Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni s-au eliberat 34.500 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 11,8% fata de aceeasi perioada din anul trecut, anunta Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I – 30.IX.2022 s-au eliberat 34.500 autorizatii de construire pentru…

- Valoarea productiei ramurii agricole in anul 2021, in preturi curente, a fost de 103,878 miliarde de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Productia vegetala detine si in anul 2021 ponderea cea mai mare (71,2-) in structura valorii productiei ramurii agricole,…

- Romania inregistra un efectiv de 3,332 de milioane de porci la 1 mai 2022, in scadere cu 5,9%, respectiv 209.476 capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Conform statisticii oficiale, la aceeasi…

- Un numar de 32.571 de locuinte au fost date in folosinta in primul semestru al acestui an, in crestere cu 1.216 unitati fata de semestrul I din 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. Pe medii de rezidenta, in semestrul I 2022, cele mai multe locuinte au fost date…

- Numarul autorizatiilor de constructie eliberate in primele sapte luni a scazut cu 9,4%, in comparatie cu perioada similara din 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, preluate de Agerpres. In perioada mentionata s-au eliberat 26.577 de autorizatii. Scaderi s-au inregistrat in toate…