- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres. In februarie…

- Sporul natural s-a mentinut negativ (-10.355) in luna ianuarie 2023, numarul persoanelor decedate fiind de 1,7 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Conform INS, in ianuarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 13.881 copii,…

- ”In ianuarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 13.881 copii, cu 651 mai multi copii decat in luna decembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2023 a fost de 24.236 (12.663 barbati si 11.573 femei), cu 532 decese (262 barbati si 270 femei) mai multe decat in luna decembrie 2022. Numarul…

- Sporul natural s-a mentinut negativ (-10.474 persone) in luna decembrie 2022, numarul persoanelor decedate fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres.Conform comunicatului instituției centrale de…

- In decembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.230 copii, cu 25 mai multi copii decat in luna noiembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2022 a fost de 23.704 (12.401 barbati si 11.303 femei), cu 3.360 decese mai multe decat in luna noiembrie 2022, informeaza Institutul National…

- ”In decembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.230 copii, cu 25 mai multi copii decat in luna noiembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2022 a fost de 23.704 (12.401 barbati si 11.303 femei), cu 3.360 decese (1.843 barbati si 1.517 femei) mai multe decat in luna noiembrie 2022.…

- Bolile aparatului respirator continua sa fie o cauza majora de deces pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 și 4 ani, dupa afecțiunile a caror origine se situeaza in perioada perinatala: astfel, in 2021, arata datele INS, dintre cele 1.233 de decese survenite la copiii mai mici de 4 ani, 287 au fost…

- Luna noiembrie 2022 fata de luna octombrie 2022 ”In noiembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.205 copii, cu 1.930 mai putini copii decat in luna octombrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2022 a fost de 20.344 (10.558 barbati si 9.786 femei), cu 1.151 decese (694 barbati si…