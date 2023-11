Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile Romaniei au crescut cu 2,1%, in primele noua luni, la 70,291 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 3,4%, la 90,68 miliarde euro, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), conform carora deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost mai mic cu 18,4 % decat…

- Deficitul balantei comerciale in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2023 a fost de 20388,8 milioane euro, mai mic cu 4600,5 milioane euro (-18,4%) decat cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, releva datele prezentate de Institutul Național de Statistica. In perioada 1.I-30.IX 2023, exporturile…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și citate…

- Deficitul balantei comerciale, in scadere, in primele opt luniDeficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale anului in curs a fost de 18,228 miliarde de euro, in scadere cu 17,2%, respectiv 3,782 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada similara din 2022, potrivit…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sapte luni ale acestui an, 1,5 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,2% (248.300 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 2,65% din PIB dupa primele opt luni ale anului, la 42,19 miliarde de lei, fata de 32,98 miliarde de lei, respectiv 2,34% din PIB aferent primelor opt luni ale anului 2022, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor. Executia bugetului…

- ”In luna iulie 2023, exporturile FOB au insumat 7,656 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,937 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,281 miliarde euro. Fata de luna iulie 2022, exporturile din luna iulie 2023 au scazut cu 3%, iar importurile au scazut cu 11,5%. In perioada 1.I-31.VII 2023,…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 4,6%, in primele sapte luni, la 55,085 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 1,1%, la 70,689 miliarde euro, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro.”In luna iulie…