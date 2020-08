Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ne va afecta zeci de ani de acum incolo. Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca nici apariția unui vaccin, oricat de rapida ar fi, nu ne va scuti pe termen lung de efectele crizei sanitare actuale. Omenirea trebuie sa invețe sa traiasca cu virusul, a declarat directorul…

- Romania ramane fara populație. Sporul negativ s-a accentuat in mai, iar numarul nașterilor a scazut constant in ultimele luni Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna mai a acestui an, fiind de 1,5 ori mai mare decat cel din aceeasi perioada din 2019, reiese din datele publicate,…

- CORONAVIRUS ROMANIA. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 406 apeluri la numarul unic de urgența 112 și 1.023 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetațenilor. Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru…

- Fermierii vor simti cu adevarat efectele crizei sanitare, efectele crizei climatice si efectele crizei economice probabil la sfarsitul anului acesta, inceputul anului viitor, a declarat joi Ionel Arion, presedintele Federatiei Nationala ProAgro.Citește și: Rareș Bogdan: Undeva la 36% din populație…

- Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice incep sa devina mai vizibile, prin scaderi usor mai pronuntate fata de anul precedent in cazul natalitatii si printr-un trend usor crescator in cazul deceselor, la nivelul lunii aprilie, informeaza INS.

- Paradoxal, numarul este cu 298 mai mic fata de luna martie 2019 cand nu se știa de existența pandemiei de COVID-19. Potrivit raportului INS , in luna martie au murit cu 892 mai multe persoane decat in luna februarie. De asemenea, potrivit sursei citate, sporul natural a fost negativ in luna martie 2020,…