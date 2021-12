INS: Creştere accentuată a preţurilor în construcţii, până în februarie 2022 Managerii estimeaza o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, precum si o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit estimarilor din luna decembrie 2021, in […] The post INS: Crestere accentuata a preturilor in constructii, pana in februarie 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

