- Preturile productiei industriale pe piata interna si piata externa au scazut in iulie cu 0,9% fața de perioada similara din 2022, in conditiile in care industria energetica si cea a bunurilor intermediare au fost pe minus, arata datele INS publicate luni.Comparativ cu iunie 2023, in iulie prețurile…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii iulie 2023 un sold de 622,009 miliarde lei. Aceasta a scazut cu 0,4% (-0,6% in termini reali) fata de luna iunie 2023, iar in raport cu iulie 2022 s-a majorat cu 8 (-1,3% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat de…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-30.VI.2023, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2022, a inregistrat o crestere, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 4,3%, datorita cresterii activitatilor de intermediere in…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Timisoara, ca nu isi permite sa treaca printr-o perioada in care sa fie suspendate fondurile europene, intrucat toate proiectele majore in transporturi din Romania sunt sustinute din acestea, el sustinand impozitarea multinationalelor…

- Contractul are o valoare de 175.014 lei fara TVA Cifra de afaceri raportata pentru 2022 a fost de 300,296 lei, cu un profit de 6,652 lei si 2 angajati Comparativ cu anul anterior, compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 191.92 Asociatii companiei sunt Maria Jianu si Sorin Jianu, care…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, in perioada 1.I-30.VI.2023, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2022, cu 6%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+15%), industria bunurilor de capital (+12,4%) si in industria bunurilor…

- ”Cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali, in perioada 1.I-30.VI.2023, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2022, pe ansamblu, cu 2,4%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+3,3%). Industria extractiva a scazut cu 14%. Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele cinci luni, in termeni nominali, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 5,3%, respectiv cu 8%, comparativ cu…