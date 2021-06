Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile totale de investitii in sectorul metalurgic au insumat anul trecut 268,788 milioane lei, in scadere cu 3,5% fata de 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres. "Investitiile in cuptoarele pentru pregatirea fontei si feroaliajelor au…

- Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie…

- Veniturile totale medii lunare inregistrate intr-o gospodarie din Romania au insumat 5.216 lei, in 2020, din care 83,8% au fost reprezentate de cheltuieli, releva datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, veniturile banesti au fost, in medie, de 4.840 de lei/luna/gospodarie…

- Populatia cu domiciliul in Romania a ajuns la 1 ianuarie 2021 la 22,089 milioane de persoane, in scadere cu 0,5% fata 1 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica (INS), care mai arata ca fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in februarie 2021 cu 9,3%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce serviciile prestate populatiei au scazut cu 24,3%, serie bruta, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- Investitiile straine directe au scazut cu 16,23% in primele doua luni ale acestui an, la 578 milioane de euro, comparativ cu 690 milioane de euro in perioada similara din 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES.

- Peste 3 miliarde de euro e diferența dintre sumele pe care le avem de achitat pentru importuri și cele obținute din exporturi, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. În primele doua luni exporturile românești au scazut cu aproape 4% iar importurile au crescut…

- Numarul pasagerilor inregistrati in transportul public local a depasit, anul trecut, 1,428 miliarde, 54,3% dintre acestia calatorind cu autobuze si microbuze, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In transportul cu metroul au fost inregistrati 90,331 milioane de pasageri,…