Stiri pe aceeasi tema

- Productia de energie primara a scazut cu 1,7%, in 2018 fata de anul precedent, importurile de resurse energetice au crescut cu 4,2%, consumul intern brut de energie a urcat cu 0,4%, iar consumul final energetic a inregistrat o majorare cu 1,5%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- Productia de lapte de vaca este in scadere in Moldova. Potrivit datelor prezentate de Biroul National de Statistica, in prima jumatate a anului, cantitatea de lapte s-a redus cu peste sapte la suta.

- Salariul mediu net a fost la 3.044 lei in luna august, in scadere fata de luna precedenta cu 75 lei, echivalentul a 2,4%, potrivit informațiilor transmise de catre Institutul National de Statistica (INS). Scaderea vine ca urmare a acordarii in lunile precedente a unor prime sau tichetelor de vacanța.…

- ​Involuția producției industriale din România are ca principala cauza declinul comenzilor externe, majoritatea economiilor din care provin partenerii noștri comerciali fiind în perioada de creșteri foarte mici sau chiar de contracție economica. Producția industriala din iule a scazut cu…

- Productia industriala a scazut in luna iulie cu 3% ca serie bruta, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, si cu 6,4% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS). ”In luna iulie…

- Unitatile de procesare au colectat de la exploatatiile agricole si centrele de colectare o cantitate totala de lapte de vaca de 686.336 tone, in crestere cu 3,1% (20.727 tone) fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. Pe de alta parte,…

