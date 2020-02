INS: Biletele de avion s-au scumpit cu 50% in ianuarie. Ce s-a intamplat cu fructele si legumele

Stiri pe aceeasi tema

- Legumele, fructele si carnea de porc sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna ianuarie a acestui an, iar in sectorul serviciilor tarifele in transportul aerian au crescut cu 50,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Comparativ cu luna decembrie a anului…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania,…

- Prețurile au crescut mai mult decat a anticipat BNR. Rata inflației a urcat la 4%, in decembrie, alimentele in topul scumpirilor Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a anului trecut, de la 3,8% in noiembrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 190.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 510 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu 2008, productia de turta dulce a scazut cu 21%, in functie…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Prețurile, din nou pe creștere: rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8%, in noiembrie. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete si carnea de porc Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a intervenit pe pietele valutare pentru a sustine cursul de schimb al leului dupa ce ingrijorarile cu privire la efectele cresterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflatiei si bugetului au dus leul la un minim istoric, transmite Bloomberg. Potrivit unui…