Stiri pe aceeasi tema

- Populatia conectata la sistemele de canalizare in anul 2020 a reprezentat 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, potrivit INS. Populatia conectata la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare a reprezentat 54,5% din populatia rezidenta a Romaniei. In anul 2020, un numar de 10.794.270…

- Sub 11 milioane de locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare in 2020, ceea ce reprezinta aproape 56% din populatia rezidenta a Romaniei, a informat, vineri, Institutul National de Statistica (INS). In anul 2020, 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare,…

- In anul 2020, un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 279.346 persoane mai mult decat in anul 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „In…

- Un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, in 2020, cu 279.346 persoane mai mult comparativ cu anul anterior, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.In ceea ce priveste…

- Un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, in 2020, cu 279.346 persoane mai mult comparativ cu anul anterior, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.In ceea ce priveste…

- Populatia activa a Romaniei era, in primul trimestru al anului, de 8,132 de milioanede persoane, din care 7,636 de milioane de persoane erau ocupate si 496.000 persoane erau someri, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Medicul Valeriu Gheorghița a anunțat, marți dimineața, ca aproape 34% din populația rezidenta din București este, in prezent, vaccinata anti-COVID-19. Gheorghița a prezentat date actualizate cu privire la rata de acoperire vaccinala din Capitala și din județele in care au fost vaccinate cele mai…