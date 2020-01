Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri seara demisia prezentata dimineata de prim-ministrul Oleksiy Honcharuk. Acesta isi depusese demisia in urma publicarii unei inregistrari ce a declanșat o criza politica la Kiev. ”Am decis sa va dau o a doua sansa dumneavoastra si guvernului”,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, in cadrul unui discurs sustinut miercuri, la Casa Alba, ca nu exista militari americani care au murit in atacul de aseara al Iranului asupra bazelor americane din Irak, subliniind ca fortele americane sunt pregatite pentru orice, dar ca Iranul pare sa se…

- Conan, cainele devenit faimos in lumea intreaga dupa ce a participat la raidul american impotriva liderului ISIS, Abu Bakr al-Bagdadi, a fost primit la Casa Alba de Donald Trump, relateaza AFP si DP. "Conan a facut o munca fantastica", a subliniat presedintele SUA in prezenta sotiei sale Melania si…

- Doi barbați au intrat, sambata, intr-un supermarket din Timișoara și au furat cateva produse de pe un raft. Apoi, ei s-au indreptat spre ieșirea din magazin, unde au fost opriți de o angajata. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din magazin se poate vedea cum femeia incearca sa-i imobilizeze…

- Președintele american a laudat relația sa cu liderul turc, in ciuda subiectelor tensionate care au stat pe masa discuțiilor. Unul dintre ele vizeaza achiziționarea de catre Turcia a sistemului de aparare antibalistica S400 din Rusia.

- Dan Petrescu (51 de ani) a surprins la conferința de presa premergatoare meciului cu Academica Clinceni din etapa #15 a Ligii 1. CFR Cluj - Academica Clinceni se joaca maine, de la ora 20:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. „Ei…

- Pompeo a facut remarcile in timp ce administratia presedintelui republican Donald Trump a declarat ca inca asteapta sa semneze prima faza a unui acord comercial pentru a pune capat unui razboi comercial cu Beijingul luna viitoare, in pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazda a unui summit…