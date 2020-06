Inovatii tehnologice de ultima ora, solutia pentru optimizarea e-commerce Aproape 9 din 10 intreprinderi mici si mijlocii din Romania se declara afectate de criza economica provocata de pandemie, potrivit unui sondaj CNIPMMR.



Sectorul IMM este printre cele mai puternic lovite si, in timp ce masurile de ajutor de la stat intarzie sa apara, antreprenorii primesc sprijin important din partea mediului de afaceri.



Zona de e-commerce a avut, de asemenea, de suferit, iar comenzile catre clienti au fost adesea procesate si livrate catre clienti cu mare intarziere.



