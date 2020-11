Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul Robert Glinta a doborat pentru a doua oara in mai putin de o saptamana recordul national la 100 m spate, dupa ce a fost cronometrat cu 49 sec 79/100 in bazin scurt (25 m), marti, la Budapesta, in cadrul International Swimming League, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie…

- Inotatorul roman Robert Glinta a stabilit, luni, un nou record national in proba de 200 m spate, la Budapesta, in cadrul International Swimming League (ISL), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon modern. Glinta a fost cronometrat cu timpul de 1 min 51…

- Înotatorul Robert Glinta a stabilit, vineri, un record national în proba de 100 m spate, în etapa a saptea a International Swimming League, la Budapesta, a anuntat Federatia Româna de Natatie si Pentatlon Modern.Glinta s-a clasat pe locul doi, cu timpul 49.87. Proba a fost…

- Fostul scrimer, brașoveanul Mihai Covaliu a fost reales, joi, presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, fiind singurul candidat pentru aceasta functie in cadrul Adunarii Generale de alegeri a COSR. Covaliu (42 de ani) a fost reales cu 203 voturi “pentru” dintr-un total de 204. Impotriva fostului…