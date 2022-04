Stiri pe aceeasi tema

- A mancat un produs de la ”Carul cu Burgeri” și a crezut ca moare. Ieșeanul Bogdan Sandu a povestit ca a avut parte de o sarbatoare cumplita de Paște. Dupa ce a mancat burgerul, s-a chinuit doua zile, pana a chemat ambulanța. Rezultatele analizelor erau previzibile. Probleme de sanatate publica in municipiul…

- Alex Bodi e, mai nou, idolul femeilor din oraș! Fostul soț al Biancai Dragușanu a ajuns mai celebru și decat amicul sau, fotbalistul Mihai Costea, alias Nila. Bodi a ajuns sa fie asaltat de adimiratoare pe strada, care ii cer sa se pozeze cu ele. Bodi, galant, nu refuza nimic! De cand inșira vedete…

- Dupa ce l-a luat la bataie pe Gabi Badalau in timpul unei petreceri, Bianca Dragușanu s-a filmat la sala, chiar in timpul antrenamentelor in care a invațat cum sa se bata chiar și cu barbații! Iata cu ce vanatai s-a ales in urma exercițiilor! Bianca Dragușanu pare genul de persoana pe care ai putea…

- Un consilier local din comuna Barnova a decis sa iși transforme remunerația in beton, reparand o strada aproape impracticabila. Locuitorii au ramas muți de uimire vazand cum se plombeaza pentru prima data acea strada. George Tincu, un consilier local din comuna Barnova, a decis sa rezolve cu banii primiți…

- Charles Leclerc a ramas luni fara un ceas Richard Mille in valoare de 320.000 de dolari: pilotul monegasc al echipei Ferrari a fost jefuit la Viareggio, a anuntat presa italiana, citata de motorsport.com.

- O geanta in care s-ar afla un obuz a fost gasita pe o strada din București. Polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112. Potrivit unui comunicat al poliției, incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, cand Secția 10 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada, a fost observata…

- Nicole Cherry a devenit mamica la 22 ani și nu vrea sa se opreasca aici! Solista iși dorește cu ardoare și un baiețel și promite sa il faca cat de curand. Pana una alta, acum este in focuri mari cu botezul pentru micuța Anastasia, care va avea loc in luna mai. Tot atunci artista se […] Articolul Nicole…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…