- INNA revine cu versiunea pentru US a single-ului ”Maza” cu Thutmose, rapper american devenit cunoscut prin freestyle-ul piesei ”Humble” a lui Kendrick Lamar. INNA a avut pana un an super intens pana acum cu multe lansari: o super colaborare cu Alok, DJ-ul numarul 5 in lume conform clasamentului DJMag…

- INNA revine cu versiunea in franceza a single-ului “Maza” cu Black M (Black Mesrimes), un rapper francez, cunoscut pentru proiectul Sexion d’Assaut. Piesa a fost scrisa și produsa de Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și INNA, versuri in franceza Alpha Diallo și face parte din albumul “Heartbreaker”,…

- Iti era dor de o piesa ritmata? Iata ce iti recomandam astazi: noul single “Red handed” by Loud Luxury & Thutmose. Piesa este un imn pentru cei care simt nevoia de eliberare si de schimbare. Videoclipul iti ofera o doza de energie si te provoaca sa dansezi. Loud Luxury, duo-ul canadian format din Andrew…

- Dupa ce a dezvaluit detalii despre cel de-al doilea album al sau, Billie Eilish lanseaza acum a doua melodie de pe urmatorul material – „Happier Than Ever”, care va aparea pe 30 iulie. Piesa „Lost Cause” este lansata impreuna cu un videoclip muzical regizat chiar de Billie Eilish.

- SICKOTOY semneaza o noua colaborare de succes, pentru piesa Call 911, cu seducatoarea artista din Ucraina, MARUV. Piesa a fost compusa de SICKOTOY, Minelli, MARUV, Sebastian Barac și Marcel Botezan, a fost scrisa de Minelli și MARUV și produsa de SICKOTOY și MARUV. “MARUV este o artista pe care o apreciez…

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…